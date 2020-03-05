Источник: "Северная верфь" спустит на воду корвет "Ретивый" 12 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ракетный корвет проекта 20380 "Ретивый", построенный корабелами "Северной верфи", будет спущен на воду 12 марта. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Спуск на воду корвета "Ретивый" запланирован на 12 марта", - сказал он.

3 марта в ходе селекторного совещания в военном ведомстве РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ рассчитывает получить этот корабль до конца года.

Корвет "Ретивый" - седьмой по счету и шестой серийный корвет проекта 20380, построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен 20 февраля 2015 года. Пока предполагается, что он войдет в состав Черноморского или Балтийского флота. Основное ударное вооружение кораблей проекта 20380 - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".