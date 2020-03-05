{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: "Северная верфь" спустит на воду корвет "Ретивый" 12 марта

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ рассчитывает получить этот корабль до конца года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ракетный корвет проекта 20380 "Ретивый", построенный корабелами "Северной верфи", будет спущен на воду 12 марта. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

На эту тему
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки

"Спуск на воду корвета "Ретивый" запланирован на 12 марта", - сказал он.

3 марта в ходе селекторного совещания в военном ведомстве РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ рассчитывает получить этот корабль до конца года.

Корвет "Ретивый" - седьмой по счету и шестой серийный корвет проекта 20380, построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен 20 февраля 2015 года. Пока предполагается, что он войдет в состав Черноморского или Балтийского флота. Основное ударное вооружение кораблей проекта 20380 - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Свыше 64 тыс. военных примут участие в парадах и шествиях к 75-летию Победы в регионах ЗВО
Накануне 9 мая в Петербурге завершится акция ЗВО "Эшелон Победы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС