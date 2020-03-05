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Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

Долги предприятий в размере 750 млрд рублей будут реструктурированы

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Долги российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в размере 750 млрд рублей будут реструктурированы, половина из этой суммы будет списана, сказал в четверг вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана.

"Я вам назову здесь несколько цифр. 750 млрд рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, [по] остальным будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития", - сказал Борисов.

27 декабря 2019 года Борисов сообщил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена "расчистка" кредитов в размере 700 млрд рублей. Он также отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, "Уралвагонозавод", "Высокоточные комплексы" и "Алмаз-Антей".

В январе этого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса решена, в конце года был подготовлен соответствующий закрытый указ президента.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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