Источник: "Адмирал Горшков" в 2020 году проведет стрельбы "Цирконом" несколько раз

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в 2020 году запустят с борта фрегата "Адмирал Горшков" несколько раз. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Впервые "Адмирал Горшков" выстрелил "Цирконом" в начале января этого года из Баренцева моря. Гиперзвуковая ракета пролетела более 500 км и поразила береговую мишень.

"Испытания "Циркона" с использованием в качестве носителя фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" будут продолжены, в 2020 году запланированы еще нескольких пусков", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что "планируется, в частности, подтвердить возможности "Циркона" по преодолению противоракетной обороны".

В НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое, по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

"Циркон"

О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. Как отмечал источник ТАСС, к концу 2018 года было выполнено более десяти испытательных пусков ракеты по морским мишеням.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин уточнил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон", как и для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины проекта 885 "Ясень". Планируется ставить УКСК на проходящие модернизацию корабли: комплекс должен получить большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", подлодка проекта 949А "Иркутск".