Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" прибыл на Шри-Ланку

ТАСС, 7 марта. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" прибыл с деловым заходом на Шри-Ланку. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Сегодня большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, прибыл с деловым заходом в крупнейший порт Республики Шри-Ланка - Коломбо", - говорится в сообщении.

В церемонии встречи российского корабля приняли участие представители посольства Российской Федерации в Шри-Ланке, офицеры ВМС принимающей стороны, а также специалисты портовых служб. В порту корабль пополнит запасы воды и топлива. Для личного состава предусмотрен отдых и обзорные экскурсии по городу.

Планируется, что заход "Адмирала Виноградова" в Шри-Ланку продлится до 10 марта.