{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные Италии, Германии и Греции выполнят наблюдательный полет над Россией

Российские военные в свою очередь проинспектируют полигоны Норвегии и выполнят полет над Венгрией

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Совместная миссия Италии, Германии и Греции в период с 9 по 13 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 9 по 13 марта 2020 года в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка. В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал он.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу.

Полет над Венгрией

В свою очередь российские военные в период по 18 марта планируют посетить Норвегию с целью наблюдения за определенными видами военной деятельности, а в период по 13 марта - выполнить наблюдательный полет над территорией Венгрии, сообщил Рыжков.

"[В Норвегии] наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. В ходе данного мероприятия российские наблюдатели посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимом в указанный период вооруженными силами Норвегии международном учении "Холодный ответ - 2020", - сказал он.

По словам Рыжкова, также в рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Венгрии на самолете наблюдения Ан-30Б.

"Наблюдательный полет над Венгрией будет выполняться в период с 9 по 13 марта 2020 года с аэродрома открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1080 км. Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сказал начальник центра.

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Теги
ГерманияГрецияИталияНорвегияРоссияВенгрия
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Боевики восемь раз обстреляли населенные пункты в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев отметил, что российские подразделения военной полиции провели патрулирования по четырем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС