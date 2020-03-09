Военная полиция РФ за сутки провела 13 турецких колонн к постам в идлибской зоне в Сирии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Подразделения российской военной полиции за прошедшие сутки обеспечили проводку 13 турецких колонн к наблюдательным постам армии Турции, расположенным в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Для осуществления оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи. За прошедшие сутки подразделениями российской военной полиции обеспечен провод 13 турецких колон к местам дислокации наблюдательных постов Вооруженных сил Турции, расположенных в идлибской зоне деэскалации", - сказал он.

Журавлев напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта на территории идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. "За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксировано два обстрела в населенных пунктах Айн-эн-Нуар и Танжара провинции Латакия со стороны позиций бандформирований "Исламская партия Туркестана" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), неподконтрольных Турции", - отметил контр-адмирал.

В течение суток состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по одному маршруту в провинции Хасеке. Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по пяти маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Метрас.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенных пунктах провинций Хасеке и Эль-Кунейтра и выдали нуждающимся жителям Сирии 500 продовольственных наборов общим весом 1,98 тонны. Медицинские специалисты Минобороны России оказали медицинскую помощь 305 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Эль-Камышлы провинции Хасеке.