Шойгу обсудил с турецким коллегой меры стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил во вторник по телефону с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром меры по стабилизации обстановки в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб (принят в Москве 5 марта 2020 года)", - сообщили в Минобороны.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.