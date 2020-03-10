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Сирийско-турецкий конфликт
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В Минобороны РФ прокомментировали заявление Эрдогана об уничтоженных комплексах "Панцирь"

В ведомстве заявили, что сообщение турецкого лидера не соответствует действительности
ЗРПК "Панцирь" Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
ЗРПК "Панцирь"
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Заявления руководства Турции об уничтожении турецкими беспилотниками восьми сирийских ЗРПК "Панцирь" не соответствуют действительности. Об этом заявили во вторник в Минобороны России.

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"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там отмечается, что в ходе турецких атак только два сирийских комплекса получили повреждения.

"В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "в настоящее время завершается их восстановление".

Теги
ТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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