В Минобороны РФ прокомментировали заявление Эрдогана об уничтоженных комплексах "Панцирь"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Заявления руководства Турции об уничтожении турецкими беспилотниками восьми сирийских ЗРПК "Панцирь" не соответствуют действительности. Об этом заявили во вторник в Минобороны России.

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там отмечается, что в ходе турецких атак только два сирийских комплекса получили повреждения.

"В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "в настоящее время завершается их восстановление".