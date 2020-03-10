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Сирийско-турецкий конфликт

Переговоры военных России и Турции по Идлибу стартовали в Анкаре

Ожидается, что стороны обсудят детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Переговоры РФ и Турции по сирийскому Идлибу начались во вторник в Анкаре. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Встреча турецких и российских военных в рамках соглашения, достигнутого 5 марта 2020 года, началась в Министерстве национальной обороны", - говорится в распространенном коммюнике.

Ожидается, что стороны обсудят детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
ТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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