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В Астраханской области испытывают мишенный комплекс ПВО "Адъютант"

Комплекс проверяют на соответствие заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мишенный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) "Адъютант", имитирующий крылатые ракеты и кустарно изготовленные беспилотники боевиков в Сирии, проходит испытания в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"На базе 4-го Государственного центрального межвидового полигона стартовал заключительный этап государственных испытаний универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант". Устройство имитирует современные средства нападения, в том числе крылатые ракеты и кустарно изготовленные БПЛА, аналогичные применяемым незаконными формированиями в Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска.

"Воздушные мишени тренируют расчеты зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов", - пояснили в Минобороны.

Сообщается, что сейчас мишенный комплекс проходит проверку на соответствие заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам.

Теги
СирияРоссияАстраханская область
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