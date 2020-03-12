В Петербурге судостроители спустили на воду корвет "Ретивый"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".

"Сегодня состоялся спуск на воду корвета проекта 20380 "Ретивый". Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ для Черноморского флота", - сообщил представитель предприятия в ходе торжественной церемонии спуска.

По его словам, "Ретивый" является пятым кораблем проекта 20380, строящимся на "Северной верфи". "Предыдущие четыре корвета постройки предприятия - "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий", переданные военным морякам в период с 2007 по 2014 год - несут службу на Балтийском флоте", - добавил работник завода.

В феврале корвет был перемещен из эллинга в плавучий док для установки бульбового обтекателя, успокоителя качки и рулевого устройства. После спуска на воду его отбуксируют к достроечной набережной, где продолжится строительство корабля. "В частности, начнется затяжка кабельных трасс, оборудование помещений под вселение экипажа, установка систем связи, навигации и вооружения", - сообщил представитель "Северной верфи". Он добавил, что начало швартовных испытаний "Ретивого" запланировано на конец года.

Корвет "Ретивый" являющийся шестым серийным (седьмым по счету) корветом проекта 20380, был заложен на "Северной верфи" 12 февраля 2015 года. В октябре 2017 года было завершено формирование корпуса корабля, в марте 2018 года на него были загружены двигатели и редукторы.

Корабли проекта 20380 разработки Центрального морского конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.