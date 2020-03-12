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"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый за год полковой комплект С-400

Технику при передаче вывели на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ досрочно получило от концерна "Алмаз-Антей" первый в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", говорится в распространенном в четверг сообщении предприятия.

Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Первый в этом году полковой комплект С-400 "Триумф" мы передали государственному заказчику досрочно. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - отметил генеральный директор концерна Ян Новиков, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны РФ выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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