Инструкторы Российского университета спецназа совершат марш-бросок по льду Байкала

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Группа инструкторов Российского университета спецназа (РУС) из Чеченской Республики совершит марш-бросок по льду озера Байкал, он станет одним из этапов подготовки к крупным стратегическим учениям, которые запланированы на конец 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"В марш-броске участвует девять человек, один из которых остается в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах за пять дней должны пройти по всему периметру Байкала, это 2 тыс. км. <…> Старт перехода 14 марта. Переход по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова проводится в рамках подготовки к большим стратегическим учениям этого рода войск", - говорится в сообщении.

Учения запланированы на конец 2020 года. Они состоятся в районе Байкала. Их цель - отработка тактических действий, апробация новейших образцов высокопроходимой техники, снегоходов и арктических багги. Группа, которая в марте совершит марш-бросок, подготовлена к автономной жизни, у нее есть специальная техника, снаряжение, экипировка, запас горючего и продовольствия. Переход будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни. В декабре 2019 года на базе РУС открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky. Он рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и любителей экстремальных видов спорта и активных развлечений.