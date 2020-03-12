{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корабли Севфлота отразили воздушное нападение "противника" на учениях в Баренцевом море

Моряки отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-миллиметровыми артиллерийскими автоматами АК-630

МУРМАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно поразили имитированные воздушные цели условного противника на учениях в Баренцевом море. Сообщение об этом распространила в четверг пресс-служба Северного флота.

По условиям учений одиночному кораблю необходимо было отразить налет авиации условного противника и уничтожить малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

"Каждым из экипажей малых противолодочных кораблей "Снежногорск" и "Юнга" поочередно были запущены имитаторы воздушных целей - малоразмерные твердотопливные ракеты "Саман". Моряки по очереди отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-миллиметровыми артиллерийскими автоматами АК-630", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, учения прошли успешно, все мишени поражены. Экипажи кораблей также отработали тактику маневрирования при отражении атак условного противника с воздуха и сопровождение воздушных целей.

Малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Инструкторы Российского университета спецназа совершат марш-бросок по льду Байкала
Они должны будут пройти на снегоходах за пять дней по всему периметру Байкала, это 2 тыс. км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС