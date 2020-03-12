США уменьшают число своих военнослужащих на крупных учениях в Европе из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты сокращают численность военнослужащих на своих самых крупных за 25 лет военных учениях в Европе под кодовым названием Defender в связи с распространением в мире коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США.

"Это заявление все еще остается в силе", - заявили корреспонденту ТАСС в четверг в пресс-службе Пентагона, комментируя ситуацию вокруг учений Defender. В документе Европейского командования, который был обнародован в среду, говорится, что "в свете нынешней вспышки коронавируса" США "модифицируют учения посредством сокращения численности американских участников".

Официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США контр-адмирал Уильям Бирн подтвердил во вторник на брифинге для журналистов в Пентагоне, что об отказе от проведения маневров речь пока не идет. Между тем председатель КНШ генерал Марк Милли сообщил 2 марта, что США не исключают возможности отмены ряда своих совместных военных учений за рубежом в связи с распространением нового коронавируса.

Согласно последним данным американских СМИ, которые ссылаются на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 1282, умерли 37 человек. Случаи инфицирования выявлены в 44 штатах из 50, а также столичном федеральном округе Колумбия. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.