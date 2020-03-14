Первое совместное патрулирование России и Турции трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Переговоры РФ и Турции в Анкаре позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта. Об этом сообщили журналистам в субботе в Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что состоявшиеся в Анкаре переговоры прошли в конструктивном ключе и "их результаты позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами России и Турции 5 марта в Москве".

"В частности, завтра,15 марта, состоится первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4", - подчеркнули в военном ведомстве.