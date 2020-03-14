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Самолеты Ту-142 ТОФ выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами

Продолжительность полета составила около 12 часов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Два противолодочных самолета Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Об этом сообщили в субботу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более 5000 км", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе полета летчики отработали навыки полета над местностью без ориентиров и слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне пару самолетов Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ Морской авиации ТОФ.

Полет самолетов противолодочной авиации ТОФ выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимний период обучения, отметили в Минобороны РФ.

Несколькими днями ранее пара противолодочных самолетов Ту-142 ТОФ осуществила 12-часовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

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