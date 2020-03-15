Российские военные прибыли к месту начала патрулирования с Турцией трассы М4 в Идлибе

СЕРАКИБ /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Российские военные полицейские прибыли к месту сбора с турецкими военнослужащими на западной окраине города Саракиба для совместного патрулирования на участке трассы М4 в провинции Идлиб, передает корреспондент ТАСС.

Патрулирование спланировано к проведению в рамках договоренностей между лидерами России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве. В первом совместном патрулировании 15 марта от России примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организация патрулирования будет осуществляться совместным российско-турецким координационным центром.

Патруль должен начать движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба).

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.