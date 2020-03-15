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Сирийско-турецкий конфликт

Военнослужащие России и Турции приступили к первому совместному патрулированию в Идлибе

Совместный патруль начал движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба в 2 км к западу от Саракиба
Трасса М4 в Идлибе SANA via AP
Описание
Трасса М4 в Идлибе
© SANA via AP

САРАКИБ /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные начали первое совместное патрулирование трассы М4 в сирийском Идлибе в рамках договоренностей между лидерами России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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В первом совместном патрулировании от России принимает участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организация патрулирования осуществляется совместным российско-турецким координационным центром.

Совместный патруль начал движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба в 2 км к западу от Саракиба.

В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 в субботу была проведена инженерная разведка маршрута патрулирования.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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