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Сирийско-турецкий конфликт
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Протяженность маршрута совместного патруля РФ и Турции в Идлибе сократили из-за провокаций

Анкаре дали время для обеспечения безопасности патрулирования в Идлибе, сообщили в Минобороны России
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© AP Photo, архив

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием живых щитов из женщин и детей. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве рассказали, что 15 марта в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. "Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что "для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей".

Чтобы исключить инциденты, в которых могли пострадать мирные жители, российско-турецкий координационный центр принял решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования. "Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4", - подчеркнули в Минобороны.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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