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Сирийско-турецкий конфликт

Первые километры мира: Россия и Турция начали совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

Первое патрулирование прошло по сокращенному маршруту
Описание
© Turkish Defense Ministry via AP

САРАКИБ /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные в воскресенье приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 от западной окраины города Саракиб в Идлибской зоне деэскалации, согласно договоренностям президентов России и Турции от 5 марта в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Первое патрулирование прошло по сокращенному маршруту в целях безопасности. В дальнейшем его планируется проводить по всему участку, что позволит обеспечить безопасный проезд по стратегической транспортной артерии Сирии - трассе Алеппо - Латакия.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах, состоявшихся 5 марта в Москве, согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Рано утром, на рассвете

Сбор российской колонны начался с рассветом, около 6 утра по местному времени, примерно в получасе езды от места встречи с турецкими военными. После непродолжительных сборов российская часть патруля в составе трех единиц техники - БТР и бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун" - направилась на контрольную точку встречи, на северо-западной окраине Саракиба.

Проезжаем вдоль окраины Саракиба в провинции Идлиб - город как будто вымер. Долгое время Саракиб, который находится на пересечении двух стратегически важных для Сирии трасс - М4 и М5, был под контролем боевиков. Повсюду разрушения, погнуты дорожные знаки. Дорога - не в лучшем виде: предстоит много ремонта, некоторые участки придется строить заново.

Точка сбора с турецкими военными - на развилке около мандариновой рощи с маленькими лиловыми цветами. На части трассы, ведущей в сторону Алеппо, сирийские военные сделали земляной вал - чтобы препятствовать продвижению боевиков, во избежание провокаций. У развилки - рекламный щит завода, расположенного, судя по указателю, неподалеку. Но по номерам, указанным на баннере, сейчас вряд ли ответят - после террористов практически везде разруха, здесь даже сотовой связи нет. Никакой.

До начала военных действий М4 была одной из самых оживленных трасс, она соединяет экономическую столицу Сирии Алеппо с главным портовым городом страны - Латакией. По трассе везли грузы для экспорта по морю, обратно - сырье, импортные товары, оборудование для предприятий и многое другое. Жители ездили на отдых к морю. Сейчас - ни одной машины, ни одного человека: трасса еще небезопасна для проезда, вокруг несколько населенных пунктов, неподконтрольных ни одной из сторон.

Начало положено

"Приказываю совершить марш. При выдвижении колонны боевой порядок иметь, - командир подразделения ставит задачи патрулю на построении. - Наиболее сложный участок - от Найраба до Мсибина в связи с тем, что дорожное полотно разрушено, и много завалов из бытового мусора".

Неподалеку от места встречи - турецкий пост. Вскоре оттуда на контрольную точку прибыла первая машина турецкой части патруля. Рукопожатия, обмен информацией об обстановке.

"Мы отрабатываем маршрут и поворачиваем обратно, - говорит полковник турецкой армии Укай Сагыр-Оглу. - Мы на одной машине сюда приехали, и две еще стоят за поворотом. В авангарде будут наши две машины, потом пойдут ваши три, и замыкать колонну будет наша машина. В первой машине буду я и я могу поручиться за вашу безопасность".

"Спасибо, мы вам верим", - отвечает представитель российской военной полиции Евгений Сергеев.

Около 11 утра совместная колонна стартовала, тем самым положив начало совместному патрулированию. На обочинах - сожженные и подорванные автомобили, в населенных пунктах вдоль трассы - следы разрухи. Рядом с трассой - большое колесо обозрения, судя по всему, оно давно не работает. Возле дороги видны бульдозеры - для расчистки завалов, устроенных боевиками.

Если бы не появление на трассе российских и турецких военных, беззаконию на этой дороге не было бы конца.

Патрулей будет больше

Первое патрулирование длилось около получаса. "Сегодня состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование на участке трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. Оно прошло по сокращенному маршруту в целях безопасности. Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по жизненно важной транспортной артерии арабской республики, но стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе", - заявил сразу после окончания патрулирования представитель российской военной полиции Евгений Сергеев.

Турецкий полковник выражает надежду на укрепление дружбы: "Сегодня мы выполнили задачу, которую поставили наши президенты. Спасибо". "Да, будем наращивать дружбу", - ответил представитель российской стороны.

По данным Минобороны России, протяженность маршрута была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями. Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей. Для предотвращения инцидентов, в результате которых могли пострадать мирные жители, совместный российско-турецкий координационный центр и принял решение сократить маршрут первого патруля.

В дальнейшем, по словам Сергеева, совместные патрулирования планируется проводить регулярно и по более продолжительному маршруту. Это патрулирование и формирование зоны безопасности в 12-километровой зоне вокруг трассы, по словам российских военных, позволит обеспечить в будущем безопасный проезд по М4 для мирного населения и поскорее восстанавливать Алеппо, который сильно пострадал от боевиков.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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