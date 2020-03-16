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75-летие Победы

Морские пехотинцы Балтфлота примут участие в параде Победы в Москве

С 2005 года военнослужащие Балтфлота не пропустили ни одного парада на Красной площади

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота примут участие в параде на Красной площади, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы флота.

Все они уже вылетели из Калининграда в Москву для подготовки к параду

"Среди соединений и частей Военно-морского флота страны прославленное соединение морской пехоты Балтийского флота, дислоцированное в Балтийске Калининградской области, является лидером по числу участия в парадах Победы в столице нашей Родины", - отметили в пресс-службе.

С 1967 года морские пехотинцы Балтики участвовали в них более 20 раз, а с 2005 года черные береты Балтфлота не пропустили ни одного парада на Красной площади.

Подготовка к параду у морских пехотинцев началась в середине ноября 2019 года. За это время было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 км, сообщила пресс-служба флота.

Теги
Россия75-летие Победы
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