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75-летие Победы

Ракетный комплекс "Бук-М3" впервые примет участие в параде Победы

Кроме того, в параде примут участие три боевые машины зенитного артиллерийского комплекса "Деривация", четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки ЗРС С-300В4

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" среднего действия войсковой ПВО впервые примет участие в параде Победы 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России, распространенном в понедельник.

"Вся линейка современных образцов зенитных ракетных систем и комплексов войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск будет представлена в Москве на военном параде", - пояснили в военном ведомстве.

"В составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки ЗРК "Бук-М3", четыре боевые машины ЗРК "Тор-М2", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в параде примут участие три боевые машины зенитного артиллерийского комплекса "Деривация", четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки ЗРС С-300В4. Эти комплексы также будут представлены на параде впервые.

Ожидается, что в параде примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, более 20 из них будут представлены впервые. Сейчас она прибыла в подмосковное Алабино для тренировок.

Теги
Россия75-летие Победы
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