Генпрокурор заявил о массовом использовании контрафакта в ОПК

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Оборонные предприятия массово используют контрафактные материалы и комплектующие. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии надзорного ведомства.

"Среди выявленных за истекший год прокурорами более 44 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями комплекса контрафактных материалов и комплектующих", - сказал Краснов. Он призвал прокуроров доводить до конца все запланированные надзорные мероприятия, учитывая стратегический характер этой проблемы.

Генпрокурор добавил, что во взаимодействии с налоговыми органами прокуроры должны добиваться очищения сферы гособоронзаказа от фирм-однодневок. Он также поручил военным прокурорам обеспечить исполнение законов органами военной приемки Минобороны и надлежащую организацию ими контроля за выполнением работ по гособоронзаказу.