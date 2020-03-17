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75-летие Победы

Береговой ракетный комплекс "Бал" впервые покажут на параде Победы на Красной площади

Всего в параде задействуют 225 единиц вооружения и военной техники, из них более 20 новейших образцов будут продемонстрированы впервые

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бал" впервые пройдет по Красной площади на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Минобороны России.

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"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса "Бал", всего шесть машин", - сообщили в военном ведомстве.

Всего в параде на Красной площади будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из них более 20 новейших образцов будут продемонстрированы впервые.

Береговой ракетный комплекс "Бал", вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии около 130 км.

Х-35 может уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя. Модернизированная ракета Х-35УЭ имеет дальность до 260 км.

Теги
Россия75-летие Победы
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