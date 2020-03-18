Более 2 тыс. военных приняли участие в артиллерийских стрельбах на учениях в Чечне

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Артиллеристы 42-й дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений в Чечне выполнили боевые стрельбы. В маневрах приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано более 300 единиц военной техники, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЮВО.

"В сложной горно-лесистой местности военнослужащие провели разведку, подготовили данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-миллиметровыми самоходными гаубицами "Акация", минометами "Сани" и реактивными системами залпового огня "Град-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника.

Также военнослужащие отработали "артиллерийскую карусель" - быстрый отход в район ведение огня с новых позиций.

Маневры проводились на полигонах Альпийский и Гвардеец, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой, отмечается в сообщении.