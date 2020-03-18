Источник: поход российских кораблей на Филиппины могут отменить из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Поход группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Филиппины для участия в международном военно-морском параде, который запланирован в этой стране в мае, может быть отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в военном ведомстве РФ.

"Вопрос о целесообразности направления группы кораблей ТОФ на Филиппины, скорее всего, будет решен негативно из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ТОФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

На Филиппинах, по данным на 17 марта, зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусом. Филиппинский лидер Родриго Дутерте объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране. Ранее другой источник сообщил ТАСС, что для участия в военно-морском параде на Филиппинах планируется отправить группу кораблей ТОФ, в том числе подводную лодку.

Филиппины 19-21 мая впервые должны принять Военно-морской симпозиум стран западной части Тихого океана (Western Pacific Naval Symposium) с участием 23 государств. 11 февраля в Маниле состоялась планирующая конференция. К симпозиуму приурочен военно-морской парад, в котором планировала участвовать Россия. Об отмене мероприятия пока не заявлялось.