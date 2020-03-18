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Распространение коронавируса нового типа

Минобороны подготовило спецотделения в госпиталях для борьбы с коронавирусом

В вооруженных силах сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минобороны России приняло ряд профилактических мер для нераспространения коронавируса в армии, в частности во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории. Об этом сообщили в среду журналистам в министерстве.

По данным ведомства, реализуется комплекс профилактических мер, чтобы не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военных, членов их семей и гражданского персонала.

"Во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск", - отметили в министерстве.

Также в вооруженных силах сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Ежедневно во всех воинских частях и соединениях меряют температуру у военнослужащих и гражданского персонала. Ведутся опросы для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Кроме того, ведется информирование о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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