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Экс-командир: США не смогли обнаружить подлодку типа "Борей" из-за ее малой шумности

Экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид также отметил особое маневрирование подлодки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Военные США не смогли обнаружить подлодку проекта 955 (шифр "Борей") "Александр Невский" во время межфлотского перехода из-за ее малой шумности и особого маневрирования. Об этом рассказал в интервью ТАСС по случаю Дня моряка-подводника экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.

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"Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные. США "отдыхают" по сравнению с нашей малошумностью", - заявил Танковид, говоря о характеристиках "Александра Невского". По словам капитана, переход подлодки с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути (состоялся в 2015 году - прим. ТАСС) длился 42 дня, из которых "Александр Невский" 12 суток шел в надводном положении. Танковид отмечает, что Соединенным Штатам об этом походе стало известно, только когда подлодка пришла в Вилючинск на Камчатке.

"В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли", - рассказал командир подлодки.

Танковид добавил, что из-за малой шумности, слабого следа, оставляемого в воде, и других низких показателей заметности российскую подлодку класса "Борей" может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин. "Поэтому, даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно", - отметил капитан.

Подлодка "Александр Невский"

"Александр Невский" - вторая атомная подлодка стратегического назначения проекта 955 "Борей". Была заложена на "Севмаше" (г. Северодвинск) 19 марта 2004 года, спущена на воду в ноябре 2010 года. Корабль был зачислен в состав Тихоокеанского флота в декабре 2013 года, но до 2015 года территориально оставался на Северном флоте для продолжения испытаний основного оружия - баллистической ракеты "Булава". Субмарина способна нести на борту 16 таких ракет.

Теги
Россия
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"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"
Василий Танковид командовал подлодкой, которая является компонентом ядерного щита России. Сложнейшие условия службы, постоянный риск, огромная ответственность, многие месяцы вдали от дома, необходимость в совершенстве знать самую сложную технику, которая сродни космическому кораблю
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