Экс-командир: США не смогли обнаружить подлодку типа "Борей" из-за ее малой шумности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Военные США не смогли обнаружить подлодку проекта 955 (шифр "Борей") "Александр Невский" во время межфлотского перехода из-за ее малой шумности и особого маневрирования. Об этом рассказал в интервью ТАСС по случаю Дня моряка-подводника экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"

"Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные. США "отдыхают" по сравнению с нашей малошумностью", - заявил Танковид, говоря о характеристиках "Александра Невского". По словам капитана, переход подлодки с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути (состоялся в 2015 году - прим. ТАСС) длился 42 дня, из которых "Александр Невский" 12 суток шел в надводном положении. Танковид отмечает, что Соединенным Штатам об этом походе стало известно, только когда подлодка пришла в Вилючинск на Камчатке.

"В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли", - рассказал командир подлодки.

Танковид добавил, что из-за малой шумности, слабого следа, оставляемого в воде, и других низких показателей заметности российскую подлодку класса "Борей" может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин. "Поэтому, даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно", - отметил капитан.

Подлодка "Александр Невский"

"Александр Невский" - вторая атомная подлодка стратегического назначения проекта 955 "Борей". Была заложена на "Севмаше" (г. Северодвинск) 19 марта 2004 года, спущена на воду в ноябре 2010 года. Корабль был зачислен в состав Тихоокеанского флота в декабре 2013 года, но до 2015 года территориально оставался на Северном флоте для продолжения испытаний основного оружия - баллистической ракеты "Булава". Субмарина способна нести на борту 16 таких ракет.