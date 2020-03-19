В парадах Победы на Дальнем Востоке задействуют более 450 единиц военной техники

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Более 450 единиц военной техники Восточного военного округа (ВВО) примут участие в парадах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Дальнем Востоке. В частности, самая многочисленная авиагруппа будет организована в Хабаровске, сообщила пресс-служба ВВО.

"В составе механизированных колонн, участвующих в военных парадах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городах Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск будет задействовано более 450 единиц вооружения и военной техники. Для демонстрационных полетов авиации в округе спланировано 80 самолетов и вертолетов", - сообщила пресс-служба.

В Хабаровске в праздничном параде будут задействованы 30 летательных аппаратов, в число которых вошли вертолеты армейской авиации, самолеты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации. Во Владивостоке в параде примут участие 22 самолета и вертолета, в Уссурийске и Чите - 12 и 10 воздушных судов соответственно, в Южно-Сахалинске будет сформирована авиагруппа из шести летательных аппаратов. В гарнизонах ВВО, где не предусмотрено проведение военных парадов, пройдут торжественные шествия на площадях населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские части.

Подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Восточном военном округе (ВВО) началась в конце февраля. Всего в военных парадах на Дальнем Востоке примут участие более 13,9 тыс. человек. В Хабаровске планируют привлечь 38 пеших парадных расчетов с участием около 4 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в этом году число участников парада здесь увеличат более чем в 1,5 раза.