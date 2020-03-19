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Первые в России военные летчицы приступили к учебным полетам

Полеты проходят на самолетах L-410

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к первым учебным полетам, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Вы успешно сдали экзамены по конструкции и эксплуатации летательного аппарата, выполнили учебно-тренировочные парашютные прыжки, прошли тренажи в кабине самолета. И вот наступил долгожданный первый день полетов. Именно этот день знаменует начало осуществления заветной мечты стать летчиком. Первый полет для курсанта - это не рядовое событие, а целая веха в жизни будущего летчика" - напутствовал курсантов в ходе своего выступления генерал-майор Сергей Румянцев.

Девушки выполняют учебные полеты на самолетах L-410 с инструктором. К полетам на данный момент приступили только учащиеся третьего курса, которые обучаются по программам военно-транспортной авиации, остальные девушки начнут проходить учебную практику на аэродромах Краснодарского края позже.

Ранее сообщалось, что женщин в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начали обучать по программам всех типов боевой авиации.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году.

Теги
РоссияКраснодарский край
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