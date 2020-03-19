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Атомная подлодка Северного флота "Вепрь" приступила к испытаниям после ремонта

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", где подлодка проходила модернизацию, не стали комментировать информацию источника ТАСС

ТАСС, 19 марта. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота "Вепрь" проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Ремонт и модернизация АПЛ "Вепрь" завершены. Субмарина приступила к заводским ходовым испытаниям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сроки передачи субмарины будут зависеть от итогов испытаний, поскольку в процессе модернизации "по требованию заказчика было задействовано много новых систем".

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью "Красной Звезде" по случаю отмечаемого Дня подводника сообщил, что "Вепрь" вернется в состав флота в апреле.

АПЛ "Вепрь" проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В пресс-службе "Звездочки" не стали комментировать информацию источника ТАСС.

АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

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