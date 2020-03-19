Атомная подлодка Северного флота "Вепрь" приступила к испытаниям после ремонта

ТАСС, 19 марта. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота "Вепрь" проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Ремонт и модернизация АПЛ "Вепрь" завершены. Субмарина приступила к заводским ходовым испытаниям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сроки передачи субмарины будут зависеть от итогов испытаний, поскольку в процессе модернизации "по требованию заказчика было задействовано много новых систем".

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью "Красной Звезде" по случаю отмечаемого Дня подводника сообщил, что "Вепрь" вернется в состав флота в апреле.

АПЛ "Вепрь" проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В пресс-службе "Звездочки" не стали комментировать информацию источника ТАСС.

АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".