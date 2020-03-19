{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде прошел торжественный митинг в честь моряков-подводников

Участники парада почтили память героя Великой Отечественной войны и погибших на подлодках "Курск" и "Комсомолец"

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Торжественный митинг и церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза подводнику Александру Маринеско, установленному в центре Калининграда, прошли в четверг в рамках памятных мероприятий в честь отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Балтийского флота.

"Участники акции - ветераны Военно-морского флота, курсанты Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия" в Калининграде, жители города почтили память экипажа подводной лодки под командованием капитана 3-го ранга Маринеско, который 75 лет назад, 30 января 1945 года, потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф" водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В этот же день памятные мероприятия в честь Дня моряка-подводника состоялись также в ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия". Здесь почтили память семи выпускников этого военно-морского вуза, трагически погибших уже в мирное время на подводных лодках "Курск" и "Комсомолец".

Торжественный подъем государственного флага России с участием представителей командования Балтийского флота и ветеранов-подводников прошел на музейной подводной лодке Б-413, ошвартованной у набережной Петра Великого на реке Преголе.

Эта советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 с 1969 по 1999 год несла боевую службу в составе Северного и Балтийского флотов, неоднократно совершала дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море. А сегодня она - уникальный плавучий экспонат Музея Мирового океана. В образцовом состоянии лодку поддерживает экипаж, в составе которого немало бывших подводников.

День моряка-подводника на Балтике

"Для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно на Балтике зарождался подводный флот России. На Балтийском флоте получили развитие лучшие традиции российских подводников, воспитаны многочисленные герои - командиры субмарин Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время состав Балтийского флота входит отдельный дивизион подводных лодок Ленинградской военно-морской базы, где сегодня чествовали лучших военнослужащих, преумножающих традиции старших поколений моряков-подводников. В Калининграде Союз моряков-подводников Балтики, который возглавляет вице-адмирал в отставке Николай Хромов, объединяет около 200 человек этой военной профессии.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Атомная подлодка Северного флота "Вепрь" приступила к испытаниям после ремонта
В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", где подлодка проходила модернизацию, не стали комментировать информацию источника ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС