В Калининграде прошел торжественный митинг в честь моряков-подводников

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Торжественный митинг и церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза подводнику Александру Маринеско, установленному в центре Калининграда, прошли в четверг в рамках памятных мероприятий в честь отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Балтийского флота.

"Участники акции - ветераны Военно-морского флота, курсанты Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия" в Калининграде, жители города почтили память экипажа подводной лодки под командованием капитана 3-го ранга Маринеско, который 75 лет назад, 30 января 1945 года, потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф" водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В этот же день памятные мероприятия в честь Дня моряка-подводника состоялись также в ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия". Здесь почтили память семи выпускников этого военно-морского вуза, трагически погибших уже в мирное время на подводных лодках "Курск" и "Комсомолец".

Торжественный подъем государственного флага России с участием представителей командования Балтийского флота и ветеранов-подводников прошел на музейной подводной лодке Б-413, ошвартованной у набережной Петра Великого на реке Преголе.

Эта советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 с 1969 по 1999 год несла боевую службу в составе Северного и Балтийского флотов, неоднократно совершала дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море. А сегодня она - уникальный плавучий экспонат Музея Мирового океана. В образцовом состоянии лодку поддерживает экипаж, в составе которого немало бывших подводников.

День моряка-подводника на Балтике

"Для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно на Балтике зарождался подводный флот России. На Балтийском флоте получили развитие лучшие традиции российских подводников, воспитаны многочисленные герои - командиры субмарин Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время состав Балтийского флота входит отдельный дивизион подводных лодок Ленинградской военно-морской базы, где сегодня чествовали лучших военнослужащих, преумножающих традиции старших поколений моряков-подводников. В Калининграде Союз моряков-подводников Балтики, который возглавляет вице-адмирал в отставке Николай Хромов, объединяет около 200 человек этой военной профессии.