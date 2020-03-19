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Сирийско-турецкий конфликт

В Центре по примирению сообщили о гибели двух военных Турции в Идлибе

Они подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Двое турецких военнослужащих погибли при нападении боевиков в во время инженерной разведки трассы М-4 в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"19 марта в ходе инженерной разведки трассы М-4 в районе населенного пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли", - сказал Журавлев.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.

С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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