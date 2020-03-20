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Распространение коронавируса нового типа

Участники заседания коллегии Минобороны примут в нем участие удаленно

Коллегия обсудит ход выполнения планов деятельности Южного и Восточного военных округов в части реализации майского указа президента

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Большинство участников заседания коллегии Минобороны примут в нем участие в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны.

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"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу <...> Большинство должностных лиц примет участие в заседании коллегии в режиме видео-конференц-связи", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что коллегия обсудит ход выполнения планов деятельности Южного и Восточного военных округов в части реализации майского указа президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному собранию.

Кроме того, участники заседания обсудят повышение возможностей и перспективных показателей центров электронной картографии Вооруженных сил РФ.

Многие учреждения и компании в России переходят на дистанционный режим проведения рабочих мероприятий в качестве меры предосторожности в условиях распространения коронавируса.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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