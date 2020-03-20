Разведку у границ России в течение недели вели 22 самолета и четыре беспилотника

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) зафиксировали в течение недели 22 самолета и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ России, сообщает официальное издание Минобороны РФ газета "Красная звезда".

"Двадцать два самолета-разведчика и четыре разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС", - сообщает газета.

В материале подчеркивается, что "дежурными по ПВО силами нарушения госграницы РФ не допущено".