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Подлодки Северного флота проведут стрельбы гиперзвуковыми ракетами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Подводные лодки Северного флота в ближайшей перспективе проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены", - сказал командующий.

Как сообщил 11 марта ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, с атомной многоцелевой подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск" (входит в состав Северного флота) планируется испытать из подводного положения гиперзвуковую ракету "Циркон". Ранее другой источник ТАСС сообщал о планах испытать эту ракету с головной подлодки модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань", которую по состоянию на март планируется передать Северному флоту до конца этого года.

Впервые "Циркон" применили с корабля в начале января. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени.

Ракета "Циркон"

О планах создания корабельного комплекса "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в начале 2011 года занимавший пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".

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