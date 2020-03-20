Российские военные провели патрулирование трассы М4 в Заевфратье

АЛЕППО /Сирия/, 20 марта. /ТАСС/. Российская военная полиция провела наземное и воздушное патрулирование участка трассы М4 в Заевфратье на отрезке между Алеппо и провинцией Хасеке, сообщил журналистам представитель подразделения военной полиции Анатолий Чалый.

"В ходе патрулирования мы проводим беседы с местными жителями с целью выявления их нужд и потребностей, проводим гуманитарные и медицинские акции, - сообщил он. - Патрулирование прошло стандартно, проведена беседа с жителями двух населенных пунктов".

Чалый пояснил, что целью патрулирования 120-километрового участка трассы М4, который соединяет Алеппо с одной из самых отдаленных провинций Хасеке, является мониторинг обстановки и обеспечение режима прекращения огня. Это один из самых протяженных маршрутов, которые патрулируют российские военные полицейские в Сирии.

Наземное патрулирование ведется на БТР и бронемашинах "Тайфун". С воздуха колонну прикрывает звено боевых вертолетов Ми-8 и Ми-35. "В ходе воздушного патрулирования участка трассы М4 и сирийской границы каких-либо нарушений, провокационных действий не выявлено. Незаконные вооруженные формирования тоже не обнаружены. Надеемся на дальнейшее мирное урегулирование в данном районе", - заявил командир вертолета Ми-8 Александр Кудряшов. Он рассказал, что боевая авиация осуществляет полет во время патрулирования на минимальной высоте, что позволяет детально оценивать ситуацию на земле и обеспечить безопасность полета. На малых высотах вертолеты находятся вне зоны поражения переносных зенитно-ракетных комплексов.

По словам военных, местные жители приветливо встречают российский патруль. "Отношение местного населения доброжелательное. Местное население приветствует то, что мы здесь находимся, выражает надежды на наше нахождение здесь и в дальнейшем", - отметил Чалый. Российские военные полицейские продолжат патрулирование этого участка.

С 15 марта Россия совместно с Турцией приступила к патрулированию другого участка трассы М4, на участке Алеппо - Латакия в Идлибской зоне деэскалации, согласно договоренностям президентов России и Турции от 5 марта в Москве.