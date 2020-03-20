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Распространение коронавируса нового типа
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Шойгу заявил, что в российской армии случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано

Министр подчекрнул, что руководство Минобороны и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, которое показало отрицательный результат

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ни одного случая заражения коронавирусом нового типа не зарегистрировано в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки - борьба с коронавирусной инфекцией. <...> В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано", - сказал Шойгу.

Руководство Минобороны и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, которое показало отрицательный результат. 

"Все руководство Минобороны и Генерального штаба [ВС РФ] вчера сдало тесты на коронавирус. К счастью, все тесты показали отрицательный результат", - сказал Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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