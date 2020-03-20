Минобороны создало штаб по предупреждению распространения коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в российской армии под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций министерства обороны". "Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов", - сообщил глава ведомства.

Минобороны провело специальные учения по борьбе с распространением коронавируса, на которых были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов для нормализации эпидемической обстановки.

"18-19 марта прошло специальное учение войск РХБ [радиационной, химической и биологической] защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции", - сказал Шойгу.

"На аэродроме Чкаловский отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки", - рассказал министр.