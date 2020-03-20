Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - сказал Шойгу.

Все призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.

"Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель", - сказал Шойгу.

"Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестах", - сказал Шойгу.

"Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - рассказал министр.