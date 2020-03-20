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Распространение коронавируса нового типа

Минобороны отменило международные встречи и командировки за рубеж из-за коронавируса

Сергей Шойгу сообщил, что "приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ прекратило прием иностранных представителей и командирование российских военных делегаций за рубеж из-за коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что "приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей". "Ведется ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов", - отметил глава Минобороны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРаспространение коронавируса нового типа
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