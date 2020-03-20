Шойгу призвал военных обратить особое внимание на профилактику заражения коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал российских военнослужащих обратить особое внимание на необходимость профилактики заражения коронавирусом.

"Обращаю внимание на необходимость круглосуточного проведения профилактических мероприятий по недопущению заболевания военнослужащих коронавирусом и постоянного контроля не только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней", - сказал Шойгу.

Минобороны РФ провело специальные учения по борьбе с распространением коронавируса, на которых были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов для нормализации эпидемической обстановки.

"18-19 марта прошло специальное учение войск РХБ [радиационной, химической и биологической] защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"На аэродроме Чкаловский отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки", - рассказал министр.