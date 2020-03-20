Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

ТАСС, 20 марта. Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах Южного федерального округа.

"К настоящему моменту бывшие украинские корабли и суда сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная (относятся к Севастополю - прим. ТАСС). Прорабатывается решение об их переводе в Донузлав", - сказал собеседник агентства.

По его данным, эти планы связаны с желанием сократить расходы на содержание украинских кораблей. "На них находятся экипажи сокращенного состава, обеспечивающие их непотопляемость и пожарную безопасность. Концентрация в Донузлаве позволит сократить численность персонала, обслуживающего эти корабли и суда", - пояснил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года и последовавшего за ним воссоединения Крыма с Россией в портах полуострова осталось более 30 кораблей и вспомогательных судов различного назначения украинских ВМС. Москва неоднократно предлагала Киеву забрать их, но ответа так и не получила. В сентябре минувшего года тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк публично подтвердил, что в министерстве не рассматривают такой вариант.

По фотоматериалам информационного ресурса крымского споттера Артема Балабина, наиболее крупными кораблями, о которых идет речь, являются большой десантный корабль проекта 775 "Константин Ольшанский" и подводная лодка проекта 641 "Запорожье".