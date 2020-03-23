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75-летие Победы

Именной танк "Боевая подруга" испытали на трассе "Танкового биатлона" после восстановления

Машину восстанавливают из пустого корпуса, который находился на одной из баз хранения техники. Во время тестовых заездов танк продемонстрировал высокие ходовые качества

ТАСС, 23 марта. Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в Благовещенске провели ходовые испытания именного танка "Боевая подруга", названного в честь первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской, который восстанавливают уже более двух лет. Испытания прошли на маршруте препятствий конкурса армейских международных игр "Танковый биатлон", сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (г. Благовещенск) провели ходовые испытания легендарного именного танка Т-34-85, названного в честь первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской. В ходе тестовых заездов танк проверили на полигоне училища, проехав по маршруту препятствий "Танкового биатлона". Танк показал высокие ходовые качества", - сообщила пресс-служба.

Танк восстанавливают из пустого корпуса, который находился на одной из баз хранения списанной техники. В прошлом году вернули исторический вид машины, восстановили трансмиссию и силовое отделение, в 2020 году - ходовую часть. Сейчас специалисты работают над боевым отделением и отделением управления машины.

Всего известно о четырех танках, первый из которых приобрела за собственные средства Герой Советского Союза Мария Октябрьская. Она с личного разрешения Иосифа Сталина стала первой в мире женщиной механиком-водителем, которая воевала на именной машине с надписью "Боевая подруга".

Танк, который восстанавливает коллектив ДВОКУ, участвовал в боях в составе второго гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. О том, что он является легендарным, свидетельствуют формуляр машины, оставшиеся надписи и знаки на башне. На стволе имеются пять звезд, что говорит об успешном уничтожении пяти боевых единиц техники противника. Также имеется знак "Гвардия", белая стрела и надпись "Боевая подруга".

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток75-летие Победы
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