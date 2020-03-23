Именной танк "Боевая подруга" испытали на трассе "Танкового биатлона" после восстановления

ТАСС, 23 марта. Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в Благовещенске провели ходовые испытания именного танка "Боевая подруга", названного в честь первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской, который восстанавливают уже более двух лет. Испытания прошли на маршруте препятствий конкурса армейских международных игр "Танковый биатлон", сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (г. Благовещенск) провели ходовые испытания легендарного именного танка Т-34-85, названного в честь первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской. В ходе тестовых заездов танк проверили на полигоне училища, проехав по маршруту препятствий "Танкового биатлона". Танк показал высокие ходовые качества", - сообщила пресс-служба.

Танк восстанавливают из пустого корпуса, который находился на одной из баз хранения списанной техники. В прошлом году вернули исторический вид машины, восстановили трансмиссию и силовое отделение, в 2020 году - ходовую часть. Сейчас специалисты работают над боевым отделением и отделением управления машины.

Всего известно о четырех танках, первый из которых приобрела за собственные средства Герой Советского Союза Мария Октябрьская. Она с личного разрешения Иосифа Сталина стала первой в мире женщиной механиком-водителем, которая воевала на именной машине с надписью "Боевая подруга".

Танк, который восстанавливает коллектив ДВОКУ, участвовал в боях в составе второго гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. О том, что он является легендарным, свидетельствуют формуляр машины, оставшиеся надписи и знаки на башне. На стволе имеются пять звезд, что говорит об успешном уничтожении пяти боевых единиц техники противника. Также имеется знак "Гвардия", белая стрела и надпись "Боевая подруга".