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На полигонах Северного флота начались испытания новых аэросаней для эксплуатации в Арктике

По информации флота, предстоит испытать в условиях обильного таяния снега и весеннего половодья

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота на военных полигонах в Печенгском районе Мурманской области проводят испытания аэроглиссера-амфибии "Патруль" АС-5.2. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба флота.

"Одна из задач, стоящих перед военнослужащими мотострелковой бригады, задействованных в испытаниях, - проверить, насколько данный образец аэросаней адаптирован для действий в сложных условиях Арктики и насколько способен решать задачи в составе различных мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении.

По информации флота, аэросани хорошо зарекомендовали себя в условиях сильных морозов и глубокого непроходимого снежного покрова, далее тестируемые образцы еще предстоит испытать в условиях обильного таяния снега и весеннего половодья.

"Данный образец техники показал неплохие результаты при скоростном преодолении труднопроходимых мест, а практический опыт эксплуатации данной техники в различных условиях поможет нам выдать промышленности рекомендации, как лучше адаптировать аэросани для армейского использования", - уточняет в сообщении командир инженерно-саперного батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота Александр Карелин.

Аэроглиссер-амфибия "Патруль" - транспортное средство, оснащенное двигателем мощностью 256 л. с. и способное перевозить 4-6 человек, передвигаясь по воде со скоростью до 60 км/ч, по снежному покрову и льду - со скоростью до 130 км/ч.

Максимальна высота преодолеваемых подъемов - до 30 градусов. "Аэросани можно эксплуатировать на реках, озерах, каналах, водохранилищах, морях, а также на обширных пространствах суши, покрытых снегом, на водоемах в момент ледостава, всю зиму и ранней весной", - уточняется в сообщении.

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