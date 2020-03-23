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Десятый самолет ВКС России прибыл в Италию для борьбы с коронавирусом

В Минобороны уточнили, что операция по переброске российских военных специалистов продолжается
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© Alexei Yereshko, Russian Defense Ministry Press Service via AP

ПРАТИКА-ДИ-МАРЕ /Италия/, 23 марта. /ТАСС/. Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекций прибыл в Италию, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

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"Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" (30 км юго-западнее г. Рим, Италия)", - сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии для оказания республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией продолжается.

В субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в военном ведомстве сообщили, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский по приказу министра обороны Сергея Шойгу будет сформована группировка из девяти самолетов Ил-76.

В понедельник утром в российском военном ведомстве сообщили, что транспортники перебросили в Италию около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом. После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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