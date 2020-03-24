{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единственный в России завод, выпускающий БМП, заявил о выходе из кризиса

Чистая прибыль "Курганмашзавода" в 2019 году выросла в 469 раз до более чем 90 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в Ростех), единственный в Российской Федерации завод, выпускающий боевые машины пехоты и одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России, заявило о выходе из кризиса за счет восстановления резервов по кредитным поручительствам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сегодня ситуация стабильна, предприятие работает в штатном режиме, выполняя гособоронзаказ. Заработная плата работникам выплачивается регулярно, задолженность по налогам и топливно-энергетическим ресурсам отсутствует, оснований говорить о кризисном положении нет. На 2020 год и далее перед предприятием стоит задача обеспечить дальнейшую положительную динамику производственно-хозяйственной деятельности", - сообщили на заводе.

Чистая прибыль "Курганмашзавода" по итогам 2019 года в соответствии с отчетом о финансовых результатах компании выросла в 469 раз и составила 90,4 млрд рублей. Этот показатель в 2018 году составил 192,8 млн рублей. При том, что в 2018 году положительный финансовый результат был достигнут впервые с 2014 года.

Выручка компании в 2019 году составила 24,4 млрд рублей, в 2018 году - 22,3 млрд рублей, при этом прочие доходы завода в 2019 году выросли в 44 раза - с 2,2 млрд рублей до 97,3 млрд рублей. Краткосрочные обязательства компании с 2018 года снизились с 128,9 млрд рублей до 45 млрд рублей в основном за счет оценочных обязательств: снижение с 87,4 до 4,1 млрд рублей.

"Рост чистой прибыли в 2019 году обусловлен в том числе правилами отражения в бухгалтерском учете восстановления ранее созданных резервов ПАО "Курганмашзавод" по поручительствам перед Внешэкономбанком и прочих резервов по сомнительным долгам. При этом стоит отметить, что и при исключении влияния фактора восстановления резервов ПАО "Курганмашзавод" показало положительные результаты деятельности в 2019 году", - объяснили рост показателей в компании.

О долгах "Курганмашзавода"

В пресс-службе пояснили, что в 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании банкротами управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам - компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ), в том числе "Курганмашзавода".

"Общая сумма долга ККУ КТЗ составляла 97 млрд рублей. Это привело к созданию в отчетности КМЗ резервов на суммы, соответствующие выданному солидарному поручительству, одновременно с признанием убытков. В 2018 году задолженность военного дивизиона КТЗ перед ВЭБ была выкуплена Ростехом. В 2019 году производство о признании ПАО "Курганмашзавод" банкротом было прекращено, что позволило КМЗ в отчетности за 2019 год восстановить созданные в 2017 году резервы", - добавили на предприятии.

На стабилизацию финансового положения КМЗ и выполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками Ростеха и НПО "Высокоточные комплексы", отмечают в пресс-службе предприятия, было выделено порядка 17 млрд рублей, обеспечена загрузка предприятия контрактами в рамках гособоронзаказа. "В результате длительных переговоров с кредиторами все имеющиеся долги были реструктуризированы, сводное исполнительное производство урегулировано, снят арест с имущества, дебиторской задолженности и банковских счетов предприятия", - добавили в пресс-службе.

О заводе

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса и единственный завод в стране, выпускающий боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. В 2019 году КМЗ перешел под контроль Ростеха и вошел в состав холдинга "Высокоточные комплексы".

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Десятый самолет ВКС России прибыл в Италию для борьбы с коронавирусом
В Минобороны уточнили, что операция по переброске российских военных специалистов продолжается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС