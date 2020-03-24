Шойгу сдал тест на коронавирус после визита в Сирию

МОСКВА, 24 марта, /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу и все участники делегации сдали обязательный тест на коронавирус после прилета из Сирии. Об этом во вторник сообщает телеканал "Звезда" .

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"Медики измерили температуру всем участникам делегации министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат", - говорится в репортаже.

23 марта Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом. На встрече обсуждались вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии.

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса в Вооруженных силах РФ действует обязательная проверка личного состава для выявления инфекционных заболеваний на ранней стадии.

Согласно постановлению Роспотребнадзора все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию начиная со дня прибытия из-за риска распространения коронавируса.