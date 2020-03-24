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Правительство выделит Минобороны почти 9 млрд рублей на строительство инфекционных центров

На эти деньги будет создано 16 центров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство России выделит Минобороны 8,8 млрд рублей из резервного фонда на строительство 16 инфекционных модульных центров. Об этом говорится в опубликованном во вторник на портале правовой информации распоряжении.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций", - говорится в документе.

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